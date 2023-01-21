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Заступника міністра інфраструктури спіймали на хабарі. Тепер його звільнять

Автор:
Олег Панфілович
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Заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського затримали за підозрою в розкраданні державних коштів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

«За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки, заступника міністра затримало. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що Лозинського звільнять із займаної посади, відповідне розпорядження вже надав віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

  • 2 грудня уряд України об’єднав міністерства інфраструктури та регіонального розвитку в одне велике міністерство, щоб оптимізувати його роботу і зменшити видатки коштів на держоргани.