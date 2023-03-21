Ексзаступника міністра Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє «Суспільне».

ВАКС також відхилив клопотання про відвід судді Шкодіна. Раніше детективи Національного антикорупційного бюро зʼясували, що рідна сестра судді Шкодіна Ірина є співавторкою низки наукових робіт іншого фігуранта у справі — заступника директора з управління проєктами держінституту «УкрНДІводоканалпроєкт» Максима Бабенка.

Слідство вважає, що Лозинський нібито отримав хабар під час закупівлі обладнання для «УкрНДІводоканалпроєкту». Проте роль Бабенка у справі ще не встановили. Детективи вважають, що родичка судді може бути зацікавленою в тому, щоб Бабенка не притягували до відповідальності.