Апеляція змінила запобіжний захід колишньому заступнику міністра Василю Лозинському. Його посадили за ґрати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Його відправили під арешт на два місяці.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Судді розглянули апеляції сторони обвинувачення і сторони захисту. Обвинувачення вважало, що Лозинському обрали мʼякий запобіжний захід, а захист наполягав на тому, що ексзаступник міністра отримав необґрунтовану підозру.

«За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора», — зазначили там.

Лозинського посадили під арешт на два місяці, як альтернативу йому призначили заставу — 50,2 мільйона гривень. Його взяли під арешт у залі суду.