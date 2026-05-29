Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за місяць виписали з лікарні

Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за цей місяць виписали з королівського шпиталю Rigshospitalet.
Про це повідомила пресслужба королівського дому.
Маргрете II почувається добре і повертається до Фреденсборзького палацу після того, як її госпіталізували через великий тромб у стегні, що утворився після падіння.
Раніше колишня королева перебувала в лікарні через стенокардію, тоді її виписали 19 травня.
У 2023 році 86-річна королева вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025-го потрапила до лікарні через застуду.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. У новорічному зверненні 31 грудня 2023 року вона повідомила, що зрікається престолу на користь свого сина Фредеріка Х. Вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, який добровільно зрікся престолу. Попри це вона зберегла королівський титул.