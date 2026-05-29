Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за місяць виписали з лікарні

Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за цей місяць виписали з королівського шпиталю Rigshospitalet.

Про це повідомила пресслужба королівського дому.

Маргрете II почувається добре і повертається до Фреденсборзького палацу після того, як її госпіталізували через великий тромб у стегні, що утворився після падіння.

Раніше колишня королева перебувала в лікарні через стенокардію, тоді її виписали 19 травня.

У 2023 році 86-річна королева вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025-го потрапила до лікарні через застуду.