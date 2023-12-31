Королева Данії Маргрете II зрікається престолу

Королева Данії Маргрете II оголосила в новорічному зверненні, що зрікається престолу. 83-річна королева передасть трон своєму синові кронпринцу Фредеріку, повідомляє датський державний телеканал TV2.

«Я вирішила, що зараз найкращий час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я замінила свого улюбленого батька, я піду з поста королеви Данії», — сказала королева.

У 2023 році королева перенесла операцію на спині, що змусило її задуматися, чи не варто передати трон своєму синові.