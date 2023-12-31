Королева Данії Маргрете II зрікається престолу

Королева Данії Маргрете II оголосила в новорічному зверненні, що зрікається престолу. 83-річна королева передасть трон своєму синові кронпринцу Фредеріку, повідомляє датський державний телеканал TV2.
«Я вирішила, що зараз найкращий час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я замінила свого улюбленого батька, я піду з поста королеви Данії», — сказала королева.
У 2023 році королева перенесла операцію на спині, що змусило її задуматися, чи не варто передати трон своєму синові.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II керує найдовше з нині живуть монархів Європи — понад 50 років. Вона наразі остання жінка-монарх світу.