Королева Данії Маргрете II збереже титул після зречення від престолу

Королева Данії Маргрете II збереже титул королеви після зречення від престолу, про яке вона несподівано оголосила напередодні Нового року.
Про це йдеться на сайті королівського двору Данії.
Після сходження на престол кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері, стане Його Високістю королевою Мері. А син королівського подружжя принц Крістіан після 14 січня стане кронпринцем Данії — прямим спадкоємцем престолу.
Після зміни престолу королева Маргрете залишиться Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II керує найдовше з нині живих монархів Європи — понад 50 років. Вона наразі остання жінка-монарх світу.
- Про зречення від престолу королева Маргрете оголосила в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року. 14 січня 2024 року вона зречеться від престолу та розірве традицію довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.