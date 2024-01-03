Королева Данії Маргрете II збереже титул після зречення від престолу

Королева Данії Маргрете II збереже титул королеви після зречення від престолу, про яке вона несподівано оголосила напередодні Нового року.

Про це йдеться на сайті королівського двору Данії.

Після сходження на престол кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері, стане Його Високістю королевою Мері. А син королівського подружжя принц Крістіан після 14 січня стане кронпринцем Данії — прямим спадкоємцем престолу.

Після зміни престолу королева Маргрете залишиться Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете.