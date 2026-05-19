Маргрете II виписали з лікарні — колишня королева Данії перебувала там через стенокардію

Колишню королеву Данії Маргрете II виписали з лікарні. Вона перебувала там через стенокардію.
Про це повідомила пресслужба королівського дому.
Зараз 86-річна королева повертається до палацу Фреденсборг. За станом здоровʼя вона відклала візит до Театру пантоміми 23 травня.
Її госпіталізували у королівський шпиталь Rigshospitalet 14 травня. Вже 15 травня їй провели ангіопластику на судині, яка живить серце.
У 2023 році королева вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Проте в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року вона повідомила, що зрікається престолу на користь свого сина Фредеріка Х. Вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, який добровільно зрікся престолу. Попри це вона зберегла королівський титул.