Колишню королеву Данії Маргрете II госпіталізували

Колишню королеву Данії Маргрете II, яка передала престол старшому сину Фредеріку X, госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба королівського будинку Данії.

Маргрете перебуває у королівському шпиталі Rigshospitalet через стенокардію. Там її обстежать та будуть спостерігати за станом.

У заяві йдеться, що королева втомилась, проте перебуває в гарному настрої.

Королеві 86 років — у 2023 році вона перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.