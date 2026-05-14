Колишню королеву Данії Маргрете II госпіталізували

Колишню королеву Данії Маргрете II, яка передала престол старшому сину Фредеріку X, госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба королівського будинку Данії.
Маргрете перебуває у королівському шпиталі Rigshospitalet через стенокардію. Там її обстежать та будуть спостерігати за станом.
У заяві йдеться, що королева втомилась, проте перебуває в гарному настрої.
Королеві 86 років — у 2023 році вона перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Проте в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року вона повідомила, що зрекається престолу на користь свого сина Фредеріка Х. Вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, який добровільно зрікся престолу.