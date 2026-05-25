Колишню королеву Данії Маргрете II повторно госпіталізували

Колишню королеву Данії Маргрете II поторно госпіталізували в королівський шпиталь Rigshospitalet.

Про це повідомила пресслужба королівського дому.

Компʼютерна томографія виявила у Маргрете великий тромб у ділянці стегна, який утворився після падіння. Королеву, за попередніми даними, лікуватимуть декілька днів.

19 травня колишню 86-річну королеву Данії виписали з лікарні, де вона перебувала через стенокардію.

У 2023 році вона вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.