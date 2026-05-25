Колишню королеву Данії Маргрете II повторно госпіталізували

Колишню королеву Данії Маргрете II поторно госпіталізували в королівський шпиталь Rigshospitalet.
Про це повідомила пресслужба королівського дому.
Компʼютерна томографія виявила у Маргрете великий тромб у ділянці стегна, який утворився після падіння. Королеву, за попередніми даними, лікуватимуть декілька днів.
19 травня колишню 86-річну королеву Данії виписали з лікарні, де вона перебувала через стенокардію.
У 2023 році вона вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. У новорічному зверненні 31 грудня 2023 року вона повідомила, що зрікається престолу на користь свого сина Фредеріка Х. Вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, який добровільно зрікся престолу. Попри це вона зберегла королівський титул.