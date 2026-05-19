Трамп заперечив, що Сі Цзіньпін сказав йому, буцімто Путін може пошкодувати про початок війни проти України

Президент США Дональд Трамп заперечив, що президент Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, буцімто Путін може пошкодувати про початок війни проти України.

Про це американський президент заявив журналістам.

«Сі такого ніколи не говорив», — сказав Трамп, коментуючи публікацію, у якій Financial Times писало про це з посиланням на джерела, передає Bloomberg.

Інформацію FT також заперечили в Міністерстві закордонних справ Китаю. Представник МЗС КНР Го Цзякунь заявив, що матеріал «суперечить фактам і є чистою вигадкою».

Напередодні FT з посиланням на анонімних співрозмовників писало, що китайський лідер зробив цю заяву під час ширших переговорів, які стосувалися України. Також Трамп запропонував, щоб три лідери співпрацювали проти Міжнародного кримінального суду (МКС).