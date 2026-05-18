Куба звинуватила США у виправданні можливої агресії — після публікації Axios про закупівлю Гаваною понад 300 дронів

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігез заявив про фальсифікації з боку США після публікації Axios про те, що Гавана закупила понад 300 дронів і розглядає дронові удари по американських обʼєктах.

Про це Родрігез написав у соцмережі X.

«Не маючи жодних законних підстав, уряд США день у день створює фальсифікації, щоб виправдати жорстоку економічну війну проти кубинського народу та можливу військову агресію. Окремі медіа підіграють йому, поширюючи наклепи та оприлюднюючи натяки самого уряду США», — йдеться в дописі голови МЗС Куби.

Він зазначив, що Куба не загрожує війною й не прагне її. Проте країна захищає мир і готується протистояти зовнішній агресії, реалізуючи право на самооборону згідно зі Статутом ООН, додав посадовець.

Перед цим Axios з посиланням на секретні дані американської розвідки написало, що Куба придбала понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати дронові атаки по базі США в затоці Гуантанамо, американських військових кораблях та місту Кі-Вест у Флориді, що за 145 км від кубинської столиці Гавани.

За даними американських посадовців, з 2023 року Куба закуповує в Росії та Ірану ударні дрони різної модифікації і розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову. Протягом останнього місяця кубинські чиновники намагалися отримати від РФ ще більше дронів і військового обладнання.

У публікації також стверджувалося, що адміністрація Дональда Трампа розглядає Кубу як дедалі більшу загрозу через розвиток безпілотних технологій і присутність іранських військових радників у Гавані.

Axios нагадало, що директор ЦРУ Джон Реткліфф 14 травня здійснив візит до Куби, де прямо застеріг тамтешніх посадовців «від ведення ворожої діяльності». Він також закликав їх «демонтувати свій тоталітарний уряд», щоб покласти край санкціям США, повідомив Axios представник ЦРУ.

Наступного тижня Міністерство юстиції США планує розсекретити обвинувальний акт проти фактичного лідера Куби Рауля Кастро. Його звинувачують у тому, що він нібито віддав наказ збити в 1996 році два літаки, які належали правозахисній організації «Брати на порятунок» з Маямі.