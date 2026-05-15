ЄС і ще 36 країн схвалили ключове рішення про запуск Спецтрибуналу зі злочинів Росії проти України

Рішення підтримали ЄС і 36 країн. Ця угода визначатиме, як працюватиме та управлятиметься Спецтрибунал, і допоможе залучити ширшу міжнародну підтримку.

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Ради Європи ухвалили ключове рішення для запуску Спецтрибуналу зі злочину агресії РФ проти України — затвердили угоду про створення керівного комітету.

Спецтрибунал зі злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу. У травні ЄС заявив, що приєднається до Розширеної часткової угоди Комітету з управління Спецтрибуналом.