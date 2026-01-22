ЄС виділив перші €10 мільйонів на спецтрибунал щодо злочинів Росії проти України

Європейський Союз перерахував перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, який розслідуватиме відповідальність Росії за війну проти України.

Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

За її словами, російські лідери несуть відповідальність за розв’язання та ведення війни — уникнути покарання їм не вдасться. Каллас наголосила, що безкарності за злочини агресії бути не може.

Вона також повідомила, що обговорила запуск трибуналу з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе та підписала відповідний контракт із Радою Європи, яка долучається до створення механізму правосуддя.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.