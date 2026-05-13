ЄС приєднається до Спецтрибуналу зі злочину агресії РФ проти України

Також до трибуналу приєдналась Данія — це вже 34-та країна. Угоду про юридичне оформлення Спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Європейський Союз приєднається до Розширеної часткової угоди Комітету з управління Спецтрибуналом зі злочину агресії РФ проти України.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

До Спецтрибуналу вже доєднались Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Чехія, Бельгія, Ліхтенштейн, Андорра, Монако, Кіпр, Чорногорія, Румунія, Сан-Марино та Данія.