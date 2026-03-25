ЄС може стати співзасновником Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Процес розпочато

У Європейському Союзі розпочали процес, щоб він став одним із засновників Спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Країни-члени ЄС ще мають підтримати пропозицію Єврокомісії. Після цього ЄС зможе бути членом керівного комітету трибуналу.

Спецтрибунал зможе переслідувати високопоставлених політичних та військових лідерів Росії за злочин агресії проти України.