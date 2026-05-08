У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді Тандира, яка привласнила пʼять квартир померлих

У Києві прокуратура викрила злочинну організацію за участі екссудді Олексія Тандира, яка привласнила пʼять квартир померлих і тривало відсутніх власників.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Підозрювані: Олексій Тандир, який уже був обвинувачений у смертельній ДТП, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Мінʼюсту, двоє адвокатів і двоє цивільних.

За даними слідства, вони підробляли правовстановлювальні документи на квартири, вписували підставних «боржників» і укладали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Тандир у цій схемі ухвалював потрібні рішення, а керівник виконавчої служби відкривав провадження і звернення про стягнення на ці квартири.

Далі, як стверджують слідчі, право на власність переходило до учасників оборудки та повʼязаних із ними людей. Після цього квартири перепродавали іншим людям. Так вони заволоділи пʼятьма квартирами в Києві та Одесі. Під час обшуків у підозрюваних вилучили судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.

Їм оголосили підозри. Чотирьом із них за шахрайство. Серед них двоє — підозрюються у створенні злочинної організації.

Тандиру суд призначив тримання під вартою без права на заставу.

Адвокат Олег Юрченко, який захищає Тандира в справі про аварію на блокпості, в коментарі для «Бабеля» заявив, що «це абсолютно абсурдні звинувачення» і їхньою метою є тиск на екссуддю. За його словами, це роблять, тому що не можуть довести провину фігуранта в справі про ДТП. Окрім того, він стверджує, що в цій справі задіяні ті самі слідчі та прокурори, що розслідували ДТП.

«Сьогодні о восьмій ранку вони прийшли до Олексія, щоб оголосити обвинувачення. Олексій попросив викликати йому адвоката — мене. Слідчі цього не зробили, відвезли його в Печерський суд і дали безоплатного адвоката. Це чергове порушення», — додав адвокат.