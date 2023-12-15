Суддя Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею

Так Тандири поділили майно після розлучення, яке оформив Святошинський суд 6 грудня. Позов подала Людмила, Олексій не заперечував. Також вона подала позов на аліменти. Рішення щодо цього ухвалить суд 30 січня.

Того ж дня Людмила Тандир переписала на чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток. Машина «Лексус», на якій голова Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належала його дружині.

«Бабель» дізнався про це з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суддя Макарівського суду Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метрів і машиномісце.

Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину. Родина загиблого 20 листопада подала заяву в Святошинський суд про арешт.

Суддя, який слухає справу проти Тандира, сказав, що розгляне питання лише після того, як заслухає свідчення родичів загиблого.

Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада, а 4 грудня мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання з поясненням, що беруть участь в іншому судовому процесі.

Адвокати родини нацгвардійця звинуватили адвокатів обвинуваченого в затягуванні процесу і зриві засідання. Натомість Тандир вважає, що адвокати Бондаренків маніпулюють, а відсутність його адвокатів — збіг обставин. Слухати свідчення вдови без своїх адвокатів Тандир відмовився, тому засідання скасували.