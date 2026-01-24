ЄСПЛ присудив екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, компенсацію за тримання під вартою

ЄСПЛ визнав, що українські суди під час рішень про продовження арешту повторювали одні й ті самі аргументи, посилалися на гіпотетичні ризики (втеча, тиск на свідків, перешкоджання правосуддю) та не наводили конкретних фактів, які б підтверджували ці ризики. Також суди не розглядали інші варіанти запобіжних заходів.

Тандир вже понад 2,5 роки перебуває під вартою без визначення застави. ЄСПЛ визнав це порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, в якій йдеться про право на свободу й особисту недоторканність.

Про це йдеться в рішенні суду від 22 січня.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що тримання колишнього судді Олексія Тандира в ізоляторі порушило європейські стандарти свободи та безпеки.

Справа Тандира

26 травня 2023 року нині колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела, що він був пʼяний на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що в грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.