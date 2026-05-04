Коордштаб: Росіяни двічі просили на обмін північнокорейців. Іншими іноземцями не цікавились

Росіяни двічі просили на обмін двох північнокорейців, яких українські військові захопили в полон у Курській області.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, іншими полоненими іноземцями, які воювали на боці РФ, росіяни не цікавляться.

«Інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім північних корейців. Декілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців», — сказав він.

На запитання, чи передадуть двох північнокорейців до Південної Кореї, куди вони хотіли, Охріменко відповів, що це складне питання. За міжнародним гуманітарним правом за полонених відповідає країна, яка втягнула їх у війну — тобто Росія.

«Якщо дипломати, юристи знайдуть механізм, який зможе відповідати цим вимогам, то ми готові розглянути відповідні пропозиції. [...] Якщо військовополонений не хоче повертатися, а іншого механізму немає, то ми будемо їх утримувати стільки, скільки буде потрібно для вирішення цього питання», — зазначив керівник секретаріату Коордштабу.