Українські війська вдарили по НПЗ в російському Орську та вертольотах Мі-28 і Мі-17

Українські підрозділи атакували нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Орську та російські вертольоти Мі-28 і Мі-17 у Воронезькій області.
Інформацію підтверджує Генштаб ЗСУ.
«Орськнафтооргсинтез» виготовляє понад 30 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизпаливо, авіагас. Його потужність — 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На території НПЗ спалахнула пожежа.
Також українські військові вдарили по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор-М2» у Запорізькій області, по пункту управління артилерійської бригади на Луганщині та по складу боєприпасів на Донеччині.
- Підрозділи також атакували обʼєкти російського Центру спецпризначення «БАРС-Сармат» у Запорізькій області, українські ВМС вдарили по російських військових кораблях у районі Керченської протоки, а дрони СБУ вдарили по одному з найбільших НПЗ РФ — «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», що розташований у районі Пермі.