Українські війська вдарили по НПЗ в російському Орську та вертольотах Мі-28 і Мі-17

Українські підрозділи атакували нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Орську та російські вертольоти Мі-28 і Мі-17 у Воронезькій області.

Інформацію підтверджує Генштаб ЗСУ.

«Орськнафтооргсинтез» виготовляє понад 30 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизпаливо, авіагас. Його потужність — 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На території НПЗ спалахнула пожежа.

Також українські військові вдарили по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор-М2» у Запорізькій області, по пункту управління артилерійської бригади на Луганщині та по складу боєприпасів на Донеччині.