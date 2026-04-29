Сили безпілотних систем вдарили по двох гвинтокрилах росіян: багатоцільовому Мі-17 й ударному Мі-28.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Чотири гвинтокрили дозаправлялись на злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області — за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Дрони вдарили в задню центральну частину моторного відділення двох з них, оминувши лопаті гвинта. Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів.

Операцію здійснили пілоти зведених екіпажів 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» та 43 окремої артилерійської бригади. Її готували спільно з «Альфою» СБУ.