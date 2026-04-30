Українські військові вдарили по обʼєктах одного з головних розробників російських дронів

Українські підрозділи атакували обʼєкти російського Центру спецпризначення «БАРС-Сармат» у Запорізькій області, де росіяни виготовляють дрони, наземні роботизовані комплекси та засоби звʼязку.

Про це повідомив 413 окремий полк безпілотних систем «Рейд».

Під прицілом опинились пункт дислокації та майстерні.

Центр «БАРС-Сармат» є ключовим обʼєктом у складі військ безпілотних систем РФ, який обʼєднує професійних російських бойовиків та інженерів для розробки й випробувань безпілотників, систем РЕБ і робототехніки.