США перехопили судно російського тіньового флоту в Аравійському морі

Американські військові перехопили судно російського тіньового флоту Sevan в Аравійському морі.

Про це повідомило Центральне командування США в Х.

Sevan було серед 19 суден тіньового флоту, на яке Міністерство фінансів США наклало санкції за транспортування іранських нафти та газу. Судно перехопили гелікоптером з ракетного есмінця USS Pinckney — тепер воно повертається до Ірану під супроводом американських військових.

З початку морської блокади США військові змусили 37 комерційних суден змінити курс або повернутися до іранських портів.

Ормузька протока і морська блокада США іранських портів

Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак уже 12 квітня президент Дональд Трамп заявив, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану.

17 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Вже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою. Тоді ж WSJ написав, що у рамках розширення військово-морських операцій США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном, по всьому світу.

Тому вже 20 квітня США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці. 21 квітня американські військові перехопили в Індійському океані судно M/T Tifani, а 23 квітня — нафтовий танкер M/T Majestic X.