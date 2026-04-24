Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон відмовився від адвокатів — суд перенесли

В’ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, відмовився від адвокатів, тому суд перенесли на 1 травня.

Про це повідомляє hromadske.

Клопотання про відвід двох адвокатів подала мати підозрюваного, а сам Зінченко його підтримав.

Донька загиблої вважає, що так вони намагаються затягнути час. За її словами, надалі обвинувачений може робити те саме «щоб не сісти за вбивство».

На минулому засіданні 22 квітня Зінченко також намагався зірвати суд і втратив свідомість.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. В телефоні фігуранта знайшли скриншоти з гугл-карт, на яких зображені вулиці, повʼязані з Фаріон. Також там виявили картинки проросійського характеру — з логотипом ФСБ, а також з нацистською символікою і меми про мовознавицю.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією. За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури.