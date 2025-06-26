Меми про Фаріон, скриншоти вулиць Львова: що знайшли в телефоні Зінченка, обвинуваченого в убивстві мовознавиці

У Шевченківському районному суді Львова 26 червня продовжили розгляд справи Вʼячеслава Зінченка, обвинуваченого в убивстві Ірини Фаріон у липні 2024 року.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного».

Суд досліджував матеріали, які знайшли в телефоні фігуранта після його затримання. Серед них, зокрема, скриншоти з гугл-карт, на яких зображені вулиці, повʼязані з Фаріон.

Ідеться про розташування академії «Львівська політехніка», скверу Юра, проспекту Чорновола та частину вулиці Замарстинівської. Прокурор Дмитро Петльований наголосив, що Зінченко зробив скриншот будинку на Масарика, 3, де мешкала мовознавиця.

З телефона вилучили файли з підготовкою до військових навчань у складі «Правого сектора». Світлина з тренувань датована 2 грудня 2022 року, але обвинуваченого на ній немає. Невідомо, коли саме зробили фото, сказав прокурор, адже 2 грудня Зінченко міг просто завантажити його. Також знайшли фото фігуранта у формі. Дата зміни, видалення чи переміщення файлу — 25 грудня 2024 року.

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Крім того, на пристрої Зінченка виявили картинки проросійського характеру — з логотипом ФСБ, а також з нацистською символікою, а саме зі свастикою, Адольфом Гітлером, солдатами часів Третього Рейху.

«Це не стосується моїх поглядів, це просто завантажені меми. Навпаки, це жарт, який висміює проросійську позицію, що у Гітлера є схожість з «Азовом», — пояснив Вʼячеслав Зінченко.

Знайшли й глузливі зображення, на яких фігурує Ірина Фаріон. Одне з них фігурант завантажив 25 липня 2024 року о 01:20 — приблизно за пів доби до затримання.

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Обвинувачений зберігав світлини зброї, зокрема і з компʼютерних ігор. Таких зображень загалом є понад 10 тисяч. Прокурор додав, що Зінченко шукав в інтернет-магазинах панаму, шорти та компактну камеру. Про них йшлося на попередніх засіданнях.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури. Зінченка підозрюють у тому, що в нього виник намір скоїти вбивство, бо він вважав, що Фаріон розколювала народну єдність.