Нардеп Шуфрич вийшов із СІЗО — він буде під домашнім арештом

Суд звільнив з-під варти народного депутата від забороненої ОПзЖ Нестора Шуфрича.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Шуфрич вийшов із СІЗО, де був з 15 вересня 2023 року. Він буде під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний браслет.

Офіс генпрокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу. Проте нову ухвалу суду оскаржити неможливо.

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича — агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та Росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.

Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича.

У вересні 2023 року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

У січні 2026 року Київський апеляційний суд дозволив Шуфричу вийти з-під варти під заставу у 33,28 млн грн. Проте адвокат нардепа казав, що ця сума непомірна, адже на Шуфрича наклали санкції, його майно заарештоване, а він понад два роки не працює.