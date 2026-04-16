Угорщина згортає війська, яким Орбан наказав охороняти електростанції через «загрозу з боку України»

Через два дні після парламентських виборів і поразки партії Віктора Орбана «Фідес» начальник Генерального штабу Угорщини наказав відкликати військових, яких раніше направили охороняти енергообʼєкти від нібито загрози з боку України.

Про це повідомляє угорське медіа 444.hu.

У лютому, за два місяці перед виборами, угорський прем’єр Орбан заявив, що українці після «блокади» нафтопроводу «Дружба» можуть атакувати й інші угорські енергообʼєкти. Тому він наказав армії посилити захист критично важливої енергоінфраструктури.

Війська розгорнули, щоб відбивати потенційні удари поблизу ключових енергетичних об’єктів, а поліції наказали патрулювати території навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління. Загалом армія направила близько 600 військовослужбовців для патрулювання 75 об’єктів.

Утім, після поразки Орбана на виборах, компанії, які відповідають за критично важливу інфраструктуру, переглянули заходи безпеки та самостійно посилили охорону. Тому з 15 квітня угорська армія поступово виводитиме військових з тих обʼєктів, де Міністерство енергетики більше їх не потребує.

Що передувало

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через нафтопровід «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». 26 лютого Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця. Уже 14 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід відремонтують до кінця квітня і він відновить роботу.