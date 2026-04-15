Євросоюз вже має готовий застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах. Його запустять незабаром

У Європейському Союзі готовий застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах. Незабаром він стане доступним для використання.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Користувач матиме завантажити застосунок на будь-який гаджет, налаштувати його за допомогою посвідчення особи, а потім через нього підтверджувати вік під час доступу до онлайн-сервісів.

Фон дер Лєн запевняє, що він відповідає найвищим стандартам конфіденційності — застосунок повністю анонімний. Користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи жодної іншої особистої інформації.

Також зстосунок матиме повністю відкритий вихідний код. Завдяки цьому його також зможуть використовувати країни-партнери ЄС, а онлайн-платформи — легко покладатися для перевірки віку.

Фон дер Ляєм пообіцяла нульову толерантність до платформ, які не поважають права європейських дітей, серед яких право бути захищенними в онлайн-середовищі.

Проте що Євросоюз збирається запустити такий застосунок Financial Times писало в травні 2025 року. Тоді мова йшла про запуску в липні того року.