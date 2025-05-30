ЄС запустить застосунок для перевірки віку — для ефективнішого захисту неповнолітніх в інтернеті

Європейський Союз у липні запустить новий застосунок для перевірки віку, що дозволить ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.

Про це пише Financial Times.

Цей застосунок — попередник цифрового гаманця ідентифікації ЄС, який мають запустити у 2026 році. Він дозволить користувачам підтверджувати свій вік, не розкриваючи особисту інформацію платформам.

Хоча ЄС не запровадив єдиної вимоги щодо перевірки віку на онлайн-платформах, він встановив юридичні зобовʼязання для сайтів, що обслуговують неповнолітніх або містять порнографічний чи шкідливий контент.

Запровадження цього застосунку може дозволити Євросоюзу посилити тиск на платформи, які, на його думку, недостатньо оцінюють ризики для неповнолітніх.