Іспанія створила цифрову програму, яка перевірятиме вік відвідувачів порносайтів

Уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

Про це повідомляє Politico.

Це нововведення передбачає, що спеціальна програма перевірятиме вік кожного, хто захоче зайти на порносайт. Після перевірки люди отримуватимуть по 30 «порнокредитів» на місяць — ці одиниці надаватимуть доступ до вмісту для дорослих. Ентузіасти зможуть запросити додаткові кредити.

Хоча цей інструмент і критикували за його складність, пише Politico, урядовці вважають, що модель, заснована на кредитах, більш сприятлива для конфіденційності користувачів і гарантує, що їхню онлайн-діяльність відстежити буде нелегко.

Різні інтернет-платформи із вмістом для дорослих зможуть до кінця літа за бажанням встановити цю систему для перевірки віку. Порно-сайти можуть запровадити й інакші методи перевірки віку. Так чи інакше, будь-які платформи з сексуальним вмістом матимуть перевіряти вік інтернет-користувачів, перш ніж ті отримають доступ до контенту. Іспанський уряд наголошує, що в жовтні 2027 року набуде чинності закон Європейського Союзу, який вимагатиме від вебсайтів забороняти неповнолітнім доступ до порнографії.

Згодом цю іспанську програму, ймовірно, замінять системою цифрової ідентифікації ЄС (eIDAS2) — так званим додатком-гаманцем, який дозволяє людям отримувати доступ до різноманітних державних і приватних послуг у всьому блоці.