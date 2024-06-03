Соцмережа X офіційно дозволила публікувати порно на платформі

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих.

На це звернули увагу журналісти Tech Crunch.

X вже давно має багато активних NSFW-спільнот, і хоча платформа неофіційно дозволяла людям публікувати контент для дорослих, її правила ніколи прямо не забороняли і не дозволяли його.

Однак цими вихідними X додала нові пункти до своїх правил, які формально дозволяють користувачам розміщувати на платформі порнографічний контент — з кількома застереженнями.

Платформа вимагатиме від користувачів, які регулярно публікують NSFW-контент, змінити свої налаштування, щоб позначити зображення та відео, які вони публікують, як чутливий контент. Відповідні попередження також можна додавати до окремих публікацій.

За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали.

Правила забороняють контент, що «пропагує експлуатацію, відсутність згоди, обʼєктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку».

Також порно-контент заборонено публікувати на видних місцях, наприклад, як фотографію профілю або банер.

Правила X застосовуються до всього контенту для дорослих, незалежно від того, чи це реальні фото/відео, чи створені штучним інтелектом, чи анімація (наприклад, хентай).

«Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, за умови, що вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього вираження», — наголосили в Х.