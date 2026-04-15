Міністр енергетики США сумнівається, що його країна продовжить дозвіл на купівлю російської нафти

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що навряд його країна продовжить дозвіл на купівлю російської нафти.

Слова Райта наводить Bloomberg.

«Це було широке послаблення. Я не думаю, що його продовжать», — сказав Райт.

Міністерство фінансів США 13 березня видало тимчасовий дозвіл на продаж російської сирої нафти, що застрягла на танкерах у морі — аби зменшити ріст цін на нафту через війну на Близькому Сході й перекритя Ормузької протоки. За 30 днів термін дозволу сплив, тому 13 квітня санкції повернулись у дію.

Проте 10 квітня Reuters із посиланням на джерела писав, що США можуть продовжити послаблення — рішення мають ухвалити найближчим часом. За даними джерел, це питання вже обговорювали в Білому домі та Міністерстві фінансів — попередньо, його підтримали.

Того ж дня Bloomberg писав, що кілька азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, закликають США продовжити послаблення для російської нафти.