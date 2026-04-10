Bloomberg: Кілька азійських країн вимагають, щоб США не поновлювали санкції проти російської нафти

Кілька азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, закликають Міністерство фінансів США продовжити дію санкційного винятку, який дозволяє їм купувати російську нафту.

Про це пише агентство Bloomberg з посилання на джерела.

У середині березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, що застрягла в морі. Рішення ухвалили через війну на Близькому Сході, яка призвела до дефіциту пального в усьому світі. Цей виняток діє до 11 квітня.

Тепер Індія та Філіппіни намагаються підштовхнути адміністрацію Дональда Трампа використати обмежені інструменти, щоб збільшити доступність нафти, оскільки уряди по всьому світу намагаються стримати різке зростання глобальних цін на енергоносії. Ринок нафти залишається надзвичайно нестабільним відтоді, як США та Ізраїль розпочали воєнну кампанію, а ціни досі на понад 30% вищі за довоєнний рівень.

Представник уряду Індії заявив, що Нью-Делі сподівається на продовження винятку, але заперечив, що країна веде лобіювання для отримання пільг. Водночас він визнав, що Індія закуповує великі обсяги російської нафти.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Того ж дня ціни на нафту почали різко падати. Однак аналітики не очікують, що ціни повернуться до рівнів, які були до початку війни, — через значні пошкодження частини енергетичної інфраструктури в регіоні.