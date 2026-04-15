РФ виплатить компенсації Азербайджану за збитий літак AZAL

Росія пообіцяла Азербайджану виплатити компенсації за збитий у Казахстані 25 грудня 2024 року літак компанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

Про це повідомили у спільній заяві МЗС Азербайджану та РФ.

У жовтні на зустрічі в Душанбе (Таджикистан) Путін і президент Азербайджану Ільхам Алієв домовились вирішити питання, які виникли через авіакатастрофу.

Згідно із заявою, азербайджанський літак зазнав катастрофи через «ненавмисний вплив системи ППО в повітряному просторі РФ».

Що відомо про авіакатастрофу

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули. За даними джерел Euronews, тоді в азербайджанському уряді думали, що причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Її начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її уламки влучили в літак.

Через два дні після аварії компанія Azerbaijan Airlines озвучила причину авіатрощі в Казахстані — це «фізичний і технічний зовнішній вплив».

У липні 2025 року Алієв заявив, що країна готує документи для позову проти Росії через збиття літака. Він сказав, що це може зайняти час, але в Азербайджані готові чекати десятки років.

Лише в жовтні 2025 року Путін визнав, що ракети російської ППО вибухнули поруч з літаком AZAL.