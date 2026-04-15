FT: Іран таємно придбав китайський шпигунський супутник, щоб стежити та бити по базах США

Тегеран наприкінці 2024 року таємно купив китайський шпигунський супутник, щоб стежити та атакувати американські військові бази на Близькому Сході.

Про це свідчить розслідування Financial Times.

За даними іранських військових документів, супутник TEE-01B придбав Корпус вартових ісламської революції (КВІР) після того, як китайська компанія Earth Eye Co запустила його в космос. У рамках угоди КВІР отримав доступ до комерційних наземних станцій китайської компанії Emposat. Їхня мережа охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Списки координат з мітками часу, супутникові знімки та аналіз орбіт показують, що після цього TEE-01B стежив за основними військовими базами США. Знімки були зроблені у березні до та після атак на американські військові об’єкти.

До прикладу, китайський супутник TEE-01B сфотографував авіабазу «Принц Султан» у Саудівській Аравії 13, 14 та 15 березня. Президент США Дональд Трамп 14 березня підтвердив у Truth Social, що база була під ударом. The Wall Street Journal тоді написав, що пошкоджено пʼять літаків.

Також супутник стежив за авіабазою «Муваффак Салті» у Йорданії та за локаціями біля військово-морської бази 5 флоту США в Манамі (Бахрейн) та аеропорту «Ербіль» (Ірак). Приблизно в цей же час, за заявами КВІР, були атаковані об’єкти в цих районах.

Серед іншого TEE-01B стежив за такими об’єктами: база «Кемп Бюрінг» та авіабаза Алі Аль-Салем у Кувейті, військова база США «Кемп Лемонньє» у Джибуті, міжнародний аеропорт Дукм в Омані, контейнерний порт Хор-Факкан та електростанція в ОАЕ, алюмінієвий завод Альба в Бахрейні.

Колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон заявив, що супутник TEE-01B значно розширив можливості Ірану у спостереженні за військовими об’єктами США.