NYT: США на переговорах наполягали, щоб Іран на 20 років відмовився від ядерної програми. Іранці пропонували пʼять

Після американо-пакистанських перемовин в Ісламабаді 10—11 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що головною причиною їхньої невдачі стала відмова Ірану ліквідувати свою ядерну програму. А головний американський переговірник, віцепрезидент Джей Ді Венс назвав позиції сторін повністю протилежними через питання гарантій, що Іран ніколи не зможе створити ядерну зброю — «не лише зараз, не лише через два роки, а й у довгостроковій перспективі». Виявилось, що Білий дім уявляє собі цю довгострокову перспективу у 20 років.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела серед людей, знайомих з американо-іранськими перемовинами.

За словами джерел, позиція США не полягає в постійній забороні Ірану збагачувати уран. Натомість Сполучені Штати запропонували на 20 років призупинити всю ядерну діяльність. Це дозволило б іранцям стверджувати, що вони не відмовилися назавжди від свого права виробляти ядерне паливо, яке гарантує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами двох іранських та одного американського чиновника, у відповідь Іран запропонував призупинити ядерну діяльність на термін до пʼяти років. Іранці зробили дуже схожу пропозицію в лютому під час невдалих переговорів у Женеві, після яких Трамп переконався, що настав час розпочати війну.

Для Трампа також існує ризик, що будь-яка угода з Іраном може нагадувати ядерну угоду 2015 року, яку уклав президент Барак Обама. Трамп вийшов з неї у 2018 році, назвавши «жахливою, односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не слід було укладати».

Трамп скражився на те, що угода мала дедлайн: іранцям дозволили поступово розширювати діяльність зі збагачення урану до 2030 року, а тоді всі обмеження мали зникнути (окрім зобовʼязання не створювати ядерну зброю, що забороняє Договір про нерозповсюдження ядерної зброї).

Ще одним каменем спотикання є вимога США, щоб Іран вивіз з країни 440 кілограмів високозбагаченого урану, аби гарантувати, що його ніколи не перенаправлять на проєкт з виробництва зброї. Трамп розглядав можливість відправки наземних військ до Ісфагану, щоб вивезти більшу частину цього урану, який зберігають глибоко під землею. Іранці наполягали на тому, що паливо має залишатися всередині Ірану. Але, як і в Женеві, вони запропонували, значно розбавити його, щоб його не можна було використовувати для ядерної зброї.

Reuters із посиланням на пʼять джерел пише, що новий раунд переговорів між США та Іраном може відбутися вже цього тижня.