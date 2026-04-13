Президент США Дональд Трамп розкритикував Папу Льва XIV, який виступив проти війни в Ірані. А потім опублікував фото себе у вигляді Ісуса, який зцілює людей.

Все почалось з того, що Лев XIV 11 квітня під час вечірньої молитви заявив, що війну на Близькому Сході підживлює «ілюзія всемогутності», та закликав до мирних переговорів. Папа не згадав у своїй молитві ні США, ні Трампа, однак тон і зміст послання були, вочевидь, адресовані йому та американським посадовцям.

«Досить ідолопоклонства самому собі та грошам! Досить демонстрації влади! Досить війни!» — йшлося в його зверненні.

Як зазначає Politico, Ватикан особливо стурбований наслідками війни Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані, враховуючи скрутне становище християнських громад на півдні.

У відповідь Трамп опублікував емоційний пост, де заявив, що Папа Лев «слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці». Він також додав, що його брат Луїс подобається йому набагато більше, бо «Луїс — повністю MAGA».

«Я не хочу Папу, який вважає нормальним, щоб Іран мав ядерну зброю. Я не хочу Папу, який думає, що жахливо, що Америка атакувала Венесуелу — країну, яка відправляла величезні обсяги наркотиків у США і, що ще гірше, випускала свої в’язниці, включно з убивцями, наркодилерами та злочинцями, у нашу країну. І я не хочу Папу, який критикує президента США, бо я роблю саме те, на що мене обрали — переважною більшістю голосів — встановлюю рекордно низький рівень злочинності та створюю найкращий фондовий ринок в історії», — написав він.

Президент США додав, що Лев очолив церкву «лише тому, що він американець і вони думали, що це найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Дональдом Дж. Трампом». Після цього він опублікував фото, згенероване ШІ, де постав в образі Ісуса, який зцілює хворих.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Переговори між США та Іраном відбулись у столиці Пакистану Ісламабаді 11—12 квітня. Вони тривали майже 21 годину. Сторони не змогли домовитись про остаточне припинення війни, американці назвали головною причиною небажання Ірану відмовитись від своєї ядерної програми.