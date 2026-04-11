Reuters: США погодилися розблокувати заморожені іранські активи. Це було однією з умов Ірану до початку переговорів

США погодилися розблокувати заморожені іранські активи, які зберігаються в Катарі та банках інших країн. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене джерело з Ірану. За словами джерела, цей крок безпосередньо повʼязаний із безпечним проходом суден через Ормузьку протоку. Ця тема, як очікується, стане ключовою на переговорах США та Ірану сьогодні. У Тегерані назвали це ознакою «серйозності намірів» щодо досягнення угоди на переговорах в Ісламабаді.

Інше джерело Reuters каже, що йдеться про $6 мільярдів заморожених у 2018 році іранських коштів, які зберігаються в Катарі. Їх мали розблокувати ще у 2023-му в межах обміну полоненими між США та Іраном. Однак адміністрація тодішнього президента Джо Байдена знову заморозила активи після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді американські посадовці заявляли, що Іран не матиме доступу до цих коштів у найближчому майбутньому та підкреслювали, що Вашингтон зберігає право повністю заблокувати рахунок. Розблокування активів було однією з двох умов Ірану для початку переговорів у Пакистані сьогодні. Друга умова — припинення ударів Ізраїлю по Лівану. Офіційних заяв від американської сторони про розблокування активів ще не було.