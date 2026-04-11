Представники США та Ірану прибули в Пакистан на мирні переговори. Американську делегацію очолює Джей Ді Венс

Високопоставлені представники США та Ірану зранку 11 квітня прилетіли до Ісламабаду — столиці Пакистану. Там заплановані переговори про припинення війни на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Іранську делегацію очолюють спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. США представлятимуть спецпосланці президента Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер, очолює американську делегацію віцепрезидент Джей Ді Венс.

Джерела Axios зазначають, що Венс наполіг на своїй участі у цих переговорах. Проте деякі чиновники США вважають його участь передчасною, оскільки переговори не були належним чином підготовлені.

Американські посадовці називають місію «найважливішою у карʼєрі», але не очікують від перемовин миттєвих результатів, оскільки сторони досі розходяться у ключових питаннях.

Іранці ж заявили посередникам, що переговорники Віткофф і Кушнер обдурили їх, тому участь Венса, з огляду на його статус, могла б сприяти прогресу.

«Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Я думаю, що вони будуть позитивними. Якщо іранці готові вести переговори добросовісно, ми готові простягнути їм руку. Якщо ж вони спробують нас обдурити, то переконаються, що наша переговорна команда не така вже й поступлива», — сказав Венс перед поїздкою в Пакистан і додав, що президент Дональд Трамп дав команді переговорників «досить чіткі вказівки».

Нинішні переговори між США та Іраном проходитимуть на найвищому рівні з часів Ісламської революції 1979 року. Це також перші офіційні особисті переговори між країнами з 2015 року, коли вони досягли угоди щодо ядерної програми Ірану.

Спікер парламенту Ірану Калібаф заявив, що Вашингтон раніше погодився розблокувати іранські активи та укласти угоду про припинення вогню в Лівані, де Ізраїль атакує підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли». Він запевнив, що переговори не розпочнуться, доки ці обіцянки не виконають.

За день до початку переговорів в Пакистані Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що американські військові кораблі проводять перезарядку для відновлення ударів по Ірану, якщо перемовини проваляться. Він додав, що про успіх або провал переговорів стане відомо «приблизно за 24 години».

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь створювали — навіть кращою за ту, що ми задіяли раніше, навіть на рівні, більшому, ніж потрібно для повного знищення. І якщо не буде угоди, ми застосуємо її і зробимо це дуже ефективно», — сказав президент США.