ВАКС задовольнив клопотання про екстрадицію ексголови Приватбанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованної антикорупційної прокуратури про екстрадицію ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета до України.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

У грудні 2021 року ВАКС заочно взяв Дубілета під варту. Проте він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення без екстрадиції неможливо. Тепер правоохоронні органи України мають звернутися до ізраїльського Міністерства юстиції із запитом про екстрадицію.

ВАКС також наказав звернутися до Державної міграційної служби, щоб отримати висновок про його громадянство. У 2021 році «Лівий берег» з посиланням на адвоката Дубілета писав, що він з 2017 року проживає в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

Олександр Дубілет був головою правління Приватбанку з 1997 року до його націоналізації в грудні 2016-го. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з Приватбанку перед його націоналізацією. Загалом у справі ще пʼять обвинувачених:

заступники Дубілета Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

Це одна з двох справ Приватбанку, які розглядають українські антикорпційні органи. Інша стосується заволодіння 9,2 мільярда гривень банку. У ній теж фігурує Дубілет, четверо топменеджерів банку та його колишній власник Ігор Коломойський, якого називають організатором групи.

Слідчі стверджують, що на початку 2015 року Коломойський, який тоді був головою Дніпропетровської ОДА, розробив схему, щоб незаконно отримати гроші Приватбанку. Він хотів профінансувати підконтрольну йому офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.