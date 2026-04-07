США та Ізраїль атакували військові цілі на острові Харг в Ірані та залізницю

США та Ізраїль атакували острів Харг в Ірані — головний центр експорту нафти в країні.

Про це пише журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела.

Водночас американський чиновник заявив Axios, що удари спрямували проти військових цілей, які вже раніше атакували, а не проти нафтової інфраструктури острова.

Президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив знищити острів, якщо угоди про припинення війни не досягнуть найближчим часом і Ормузька протока не відкриється «негайно».

США вже завдавали ударів по острову Харк 13 березня. Центральне командування США тоді повідомило, що влучили у 90 цілей, зокрема у сховища морських мін, бункери для зберігання ракет і безліч інших військових обʼєктів.

Також Трамп заявив, що цієї ночі може відбутися «один із найважливіших моментів» в історії світу, і попередив про можливу загибель «цілої цивілізації».

Водночас The Times of Israel пише, що дві людини загинули внаслідок атаки Ізраїлю на залізничний міст у місті Кашан. Напередодні армія Ізраїлю попередила іранців, щоб ті не користувалися залізницею сьогодні.