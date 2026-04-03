Axios: Іран уперше за час війни збив американський винищувач F-15 (Оновлено)

Іран стверджує, що збив американський винищувач F-15. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок від початку війни, коли іранські сили збили літак CША.

Про це пише Axios із посиланням на іранські медіа і джерела.

Повідомляється, що винищувач збили на території Ірану. Триває пошуково-рятувальна операція, на борту перебували двоє членів екіпажу.

На оприлюднених у мережі фото і відео буцімто видно уламки літака та катапультне крісло. Водночас у США поки що не коментували ці повідомлення.

Оновлено (19:55) Спецпризначенці США знайшли одного пілота з екіпажу винищувача, який Іран збив на своїй території, пише Axios із посиланням на джерела.

Водночас пошуки другого пілота тривають. Ізраїль допомогає з пошуками розвідкою, також країна скасувала заплановані удари по Ірану, щоб не заважати пошукам.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала Axios, що президента Дональда Трампа поінформували про інцидент. Іран теж розшукує пілота і навіть пропонує винагороду тому, хто його знайде.

Іран неодноразово заявляв про збиття або влучання в американські літаки. CNN з посиланням на джерела 19 березня писав, що американський винищувач F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому Сході після влучання іранців. США це не коментували.

Водночас США визнавали, що втратили літак-заправник KC-135 Stratotanker у західній частині Іраку 13 березня. Внаслідок авіатрощі загинули щонайменше четверо американських військових.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки. Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран.

Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня. Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн уже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.