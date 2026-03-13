США втратили літак-заправник над Іраком. Відповідальність на себе взяли проіранські сили

США втратили літак-заправник KC-135 Stratotanker у західній частині Іраку.

Про це повідомило Центральне командування США.

Інцидент стався «у дружньому повітряному просторі» під час операції проти Ірану, у якій брали участь два літаки: один розбився на заході Іраку, а другий безпечно приземлився — його фото з незначними пошкодженням публікують осінтери.

За даними CNN, на борту літака, який впав, перебували щонайменше пʼять членів екіпажу. Офіційно про загиблих чи поранених не повідомляли.

У відомстві наголосили, що аварія сталась не через ворожий чи дружній вогонь, але поки що причини не розкривають. Водночас проіранське угруповання «Ісламський опір в Іраку» заявило, що це вони збили літак.

Втрата заправника стала четвертою відомою втратою літака у війні з Іраном. Минулого тижня три винищувачі F-15E Strike Eagle були збиті над Кувейтом дружнім вогнем; усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися.

Війна в Ірані

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

The Wall Street Journal повідомляв, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а нафта підскочила вище $100 за барель.