Трамп заявив про знищення найбільшого мосту в Ірані й закликав укласти угоду, «поки не пізно»

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення «найбільшого мосту» в Ірані поблизу столиці Тегерану і знову закликав країну укласти угоду.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Йдеться про стратегічний автомобільний міст B1 на півночі Ірану, що зʼєднує місто Карадж із Тегераном. Трамп опублікував відео руйнувань обʼєкта і заявив, що він «більше ніколи не запрацює».

«Ще багато чого попереду! Ірану час укласти угоду, поки не пізно, поки залишилося щось від того, що досі може стати великою країною!» — написав Трамп.

Іранське інформагентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заявило, що по мосту вдарили декілька разів 2 квітня. Кажуть, що внаслідок удару є загиблі. Також в Ірані пригрозили атаками на транспортну інфраструктуру Ізраїлю у відповідь.

Згодом Трамп у себе в соцмережі написав таке: «Наші збройні сили, найпотужніші та найсильніші (без перебільшення!) у всьому світі, ще навіть не почали знищувати те, що залишилося в Ірані. На черзі — мости, а потім електростанції! Керівництво нового режиму знає, що потрібно зробити, і це треба зробити ШВИДКО!».

Атака по іранському мосту сталася після того, як Трамп пообіцяв Ірану «надзвичайно сильний удар» у наступні 2—3 тижні, заявивши, що «поверне їх у кам’яний вік».

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше за майже чотири роки.Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював сам Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану на 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн уже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.