WSJ: ОАЕ готові долучитися до військової операції, щоб силою відкрити Ормузьку протоку

Обʼєднані Арабські Емірати готові долучитися до військової операції разом зі США для відкриття Ормузької протоки силою.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними видання, Емірати можуть стати першою країною Перської затоки, яка безпосередньо вступить у бойові дії проти Ірану. ОАЕ просувають ідею ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН, яка дозволить таку операцію.

Також еміратські дипломати закликають США, країни Європи та Азії створити коаліцію для відкриття протоки. ОАЕ вважають, що Іран, відчуваючи загрозу існуванню, може тримати світову економіку «в заручниках», блокуючи цей ключовий маршрут.

Серед варіантів, які обговорюють, — розмінування акваторії, супровід танкерів і навіть захоплення стратегічних островів. Зокрема, йдеться про іранський острів Абу-Муса, на який претендують Емірати.

Поштовхом до зміни позиції стали масовані удари Ірану по території ОАЕ. Тегеран випустив по країні близько 2 500 ракет і дронів. Атаки зачепили, зокрема, Дубай, що вдарило по туризму, авіасполученню та ринку нерухомості.

Водночас військові аналітики зазначають, що для відкриття протоки може знадобитися не лише контроль над водним шляхом, а й операції на суходолі Ірану.