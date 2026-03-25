Філіппіни першими у світі оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сході

Філіппіни стали першою країною, яка запровадила енергетичний надзвичайний стан на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це пише BBC.

Президент Фердинанд Маркос — молодший підписав указ про те, що надзвичайний стан вводять на один рік із можливістю продовження. Влада вже запровадила низку заходів економії: субсидії для водіїв, скорочення поромних перевезень і чотириденний робочий тиждень для держслужбовців.

Причиною стало різке зростання цін на пальне через фактичне блокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі. Філіппіни особливо залежні від регіону: майже 98% нафти країна імпортує з Перської затоки.

Після початку бойових дій ціни на бензин і дизель у країні зросли у понад два рази. У відповідь уряд отримав розширені повноваження — контролювати розподіл пального, продуктів і ліків, а також напряму закуповувати нафтопродукти для створення запасів.

Міністерка енергетики Шерон Гарін заявила, що країна має запас пального приблизно на 45 днів. Через подорожчання газу Філіппіни тимчасово збільшать використання вугільних електростанцій.