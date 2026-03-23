Агенція оборонних закупівель пройде аудит НАТО. Що це означає

Агенція оборонних закупівель пройде функціональний аудит від Міжнародної ради аудиторів НАТО.
Про це повідомив член наглядової ради АОЗ Тарас Чмут.
Аудит проходитиме в кілька етапів і охопить всі ключові процеси — від планування закупівель та укладення контрактів до управління їхнім виконанням і внутрішнього контролю.
Фінансування ініціативи відбуватиметься в межах проєктів НАТО, спрямованих на підвищення доброчесності та ефективності оборонних інституцій.
- Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію.
- Із січня 2024 року агенцію очолювала Марина Безрукова, і наглядова рада рекомендувала Міноборони продовжити її контракт. Однак Міністерство оборони вирішило контракт не продовжувати.
- 31 січня у Міноборони заявили, що з 1 лютого Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов. У березні він офіційно став директором АОЗ.