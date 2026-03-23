Агенція оборонних закупівель пройде аудит НАТО. Що це означає

Агенція оборонних закупівель пройде функціональний аудит від Міжнародної ради аудиторів НАТО.

Про це повідомив член наглядової ради АОЗ Тарас Чмут.

Аудит проходитиме в кілька етапів і охопить всі ключові процеси — від планування закупівель та укладення контрактів до управління їхнім виконанням і внутрішнього контролю.

Фінансування ініціативи відбуватиметься в межах проєктів НАТО, спрямованих на підвищення доброчесності та ефективності оборонних інституцій.