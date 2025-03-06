Новим директором Агенції оборонних закупівель став Арсен Жумаділов

Міністерство оборони призначило Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель. Перед цим він завершив роботу гендиректора в Державному операторі тилу.

Про це повідомила пресслужба АОЗ.

Зараз перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою, а головний пріоритет — своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах.

Агенція оборонних закупівель відповідає за поставки зброї на фронт. Генеральний штаб формує потреби з фронту, виходячи з бюджету, який виділяють для АОЗ, і передає їх в Агенцію. Агенція шукає готову зброю на складах, домовляється з виробниками або працює з посередниками, які роблять це за неї. Наприклад — зі спецімпортерами.

У січні 2025 року Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель (АОЗ). Це стало частиною, але не фіналом великого конфлікту між Агенцією і Міністерством оборони, який триває кілька місяців, — ось усе, що потрібно про нього знати. На той момент Жумаділов іще не був призначений директором АОЗ.