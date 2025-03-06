Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора Державного оператора тилу

Від 6 березня Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора Державного оператора тилу (ДОТ). До того, як оберуть нового керівника, виконувати обовʼязки буде виконавчий директор Андрій Созанський.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Рішення підтримала наглядова рада. Команда Державного оператора тилу подякувала Жумаділову «за ефективне управління, довіру до команди та можливість навчатись», а Андрія Созанського назвала «частиною команди, яка має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси».

Арсен Жумаділов очолював ДОТ з грудня 2023. Основним завданням ДОТ, який займається тиловими закупівлями для ЗСУ, було викорінити корупцію і зробити постачання чесним і прозорим.