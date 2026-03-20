США подали позов проти Гарварду на мільярд доларів через «ігнорування ворожості до євреїв та ізраїльтян»

Адміністрація президента США Дональда Трампа 20 березня подала позов проти Гарвардського університету на мільярд доларів. Там кажуть, що заклад не може захистити єврейських та ізраїльських студентів, і прагнуть повернути мільярди доларів коштів платників податків.

Про це пише Reuters.

У скарзі, поданій до федерального суду Бостону, Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що Гарвард свідомо ігнорує прояви ворожості усвоєму кампусі та навмисно відмовляється застосовувати правила університету, коли жертвами є євреї або ізраїльтяни.

У відповідь університет заявив, що глибоко піклується про членів єврейської та ізраїльської громади. Там запевнили, що Гарвард вжив суттєвих проактивних заходів, що усунути першопричини антисемітизму та активно застосовує правила і політики для протидії домаганням і дискримінації в кампусі.

«Ми також посилили навчання та просвітницькі програми щодо антисемітизму для студентів, викладачів і персоналу та запустили ініціативи, спрямовані на розвиток цивілізованого діалогу і поважного обміну думками як у межах навчального процесу, так і поза ним», — додали в закладі.

Позов університет назвав ще однією помстою за відмову передати контроль над Гарвардом федеральному уряду.

Що відбувається між Трампом і Гарвардом

У березні 2025 року уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватися законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа і втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента загрожують академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення. У вересні суд визнав, що Трамп незаконно скоротив фінансування університету.

У лютому 2026 року Трамп заявив, що його адміністрація вимагає від Гарвардського університету виплатити мільярд доларів компенсації за нібито численні порушення та «погану поведінку».